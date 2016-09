Em Londrina, Justiça manda diminuir presença do prefeito na TV

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O prefeito de Londrina, Alexandre Kireeff (PSD), terá que diminuir sua presença nas propagandas eleitorais do candidato Valter Orsi (PSDB), por decisão da Justiça Eleitoral. O político, que está terminando seu primeiro mandato, mas não tentará a reeleição, é o principal apoiador de Orsi -e tem dominado o material de campanha do tucano. Com bons índices de aprovação (chegam a 56%, segundo a última pesquisa do Ibope), Kireeff, que é empresário, prometeu em campanha que não tentaria se reeleger. "Eu sou contra reeleição; não sou um político profissional, e o Orsi também não é", disse o prefeito à reportagem. Kireeff é mencionado ou aparece em quase todos os programas eleitorais de Orsi, também empresário, que promete "continuar a avançar" e "seguir com a mudança". Num meme replicado na página do candidato, os dois chegam a ser retratados como Kirk e Spock, do filme "Jornada nas Estrelas". No último sábado (17), a Justiça Eleitoral determinou que um dos programas televisivos de Orsi seja editado: a presença de Kireeff ultrapassa 25% do tempo, limite máximo permitido por lei. No cálculo do juiz, ela chega a 37,8%. O atual prefeito aparece apresentando obras viárias que fez em sua gestão, e atuando como um narrador do programa. "Não o candidato a prefeito, mas seu apoiador, atual gestor da cidade de Londrina, apresenta em parceria o programa, como se candidato fosse; comentando o que se deve ou está por fazer na cidade, deixando de falar sobre o candidato que apoia", diz na decisão o juiz Gustavo Peccinini Netto. "Fato é que incumbe ao candidato expor suas ideias e, pessoalmente, expô-las." A decisão atende a pedido do candidato Luciano Odebrecht (PMN), que entrou com uma representação na Justiça. A coligação de Orsi discorda da interpretação do juiz e irá recorrer da decisão. Para eles, não houve infração à lei eleitoral, que deve ser melhor esclarecida. O atual prefeito afirma que só participa da campanha e das gravações aos finais de semana, e que está totalmente dedicado a terminar seu mandato. A edição dos programas de Orsi, segundo ele, é de responsabilidade da coligação. O tucano tem como principal adversário Marcelo Belinati (PP), sobrinho do ex-prefeito Antônio Belinati. Na última pesquisa Ibope, divulgada nesta segunda (19), Belinati tinha 48% das intenções de voto, contra 21% de Orsi.