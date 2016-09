Sem Maicon, São Paulo perde um dos pilares de sua defesa

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Analisando somente os números, a campanha irregular do São Paulo pode ser atribuída à ineficiência ofensiva: o ataque, com 27 gols marcados, é o quinto pior do Campeonato Brasileiro. Isso é compensado por uma defesa sólida: com 26 gols sofridos, está do lado oposto, como a quinta melhor do campeonato. Isso, entretanto, pode mudar com a lesão de Maicon. Titular ao lado de Rodrigo Caio e capitão do time, Maicon é um dos pilares da defesa são paulina –esteve em campo em nada menos do 23 dos 26 jogos da equipe até o momento. O zagueiro, entretanto, deve desfalcar o time por pelo menos 10 a 15 dias. A lesão sofrida no último domingo (18), diante do Atlético-PR, é um estiramento de grau 1, e deve afastar o defensor por pelo menos três partidas. Lyanco, de apenas 19 anos, é o favorito para substituí-lo, à frente de Lugano e Douglas. A ausência do defensor representa uma perda em quase todos os quesitos para o clube do Morumbi: Maicon é o líder da equipe em bolas rebatidas na defesa (190) e bloqueios em finalizações ou passes adversários (18). Atrás dos volantes Hudson e Thiago Mendes, é o atleta que mais desarma no elenco –os números são do Footstats. Contratado por 6 milhões de euros junto ao Porto em junho, Maicon conquistou a torcida e se tornou o principal nome da defesa –Rodrigo Caio foi seu principal companheiro, mas Lyanco e Lugano atuaram várias vezes ao seu lado. O primeiro teste para a defesa do São Paulo sem Maicon será pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (22), diante do Juventude, em Caxias do Sul.