Alta mais lenta dos alimentos reduz impacto da inflação em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A inflação em São Paulo, medida pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), registrou leve desaceleração na segunda prévia de setembro, ao passar de 0,05% para 0,01%. Além de um recuo em três dos sete grupos de despesas, caiu o ritmo de correção dos alimentos -o índice passou de 0,55% para 0,06%. As informações são da Agência Brasil. Em habitação, houve queda de 0,40% ante uma redução de 0,13%, na primeira prévia. O grupo despesas pessoais se manteve em baixa, mas em velocidade mais lenta (de -0,47% para -0,19%). Já em educação, o índice mostra uma diminuição mais forte do que na pesquisa anterior (de -0,02% para -0,12%). ALTA MENOR No item vestuário, foi verificada alta de 0,36%, mas este índice foi bem menor do que o anotado na apuração passada (0,76%). No grupo transportes, não ocorreu mudança em relação aos preços praticados na primeira prévia quando a taxa acusou variação de 0,15%. O único avanço mais expressivo -comparado à última medição- foi em saúde (de 0,52% para 0,69%). O levantamento da Fipe capta as variações do custo de vida das famílias com renda mensal entre um e dez salários mínimos.