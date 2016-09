Intercâmbio de professores nos EUA contribui para ensino do inglês

(foto: AEN)

Os professores paranaenses que retornaram de um intercâmbio nos Estados Unidos estão aplicando em sala de aula o que aprenderam durante a viagem. Em janeiro deste ano, os profissionais que lecionam a língua inglesa Fernanda Pedrita Vicenti, do Colégio Estadual São Cristóvão, de Cascavel (região Oeste), e Jean Paulo Bernardo Xavier, do Colégio Estadual Professora Maria de Lourdes Morozowski, de Paranaguá (Litoral), embarcaram para os Estados Unidos, onde passaram cinco meses.



Os paranaenses se juntaram a um grupo de 70 docentes de 14 países para participar do Programa Líderes em Educação - o International Leaders in Education Program (Ilep 2016) - promovido pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.



Nos cinco meses de intercâmbio, os professores tiveram aulas de metodologias do ensino da língua inglesa, currículo, plano de aula e novas tecnologias educacionais. Eles também participaram de estágio em escolas da rede pública americana. “Essa experiência contribuiu para aperfeiçoar o conhecimento na língua, a inserção na cultura americana e a troca de experiência e técnicas de ensino”, contou o professor Jean.



O professor estagiou em escolas do estado do Arizona e teve a oportunidade de trabalhar com temas relacionados à história do Brasil, do Paraná e do litoral paranaense. “Além das aulas teóricas, o estágio nos proporcionou conhecimentos práticos, pois observamos as técnicas e metodologia de ensino que são adotadas”, disse Jean.



NOVOS CONHECIMENTOS – Uma das novas técnicas que Jean decidiu trabalhar com os alunos do colégio Professora Maria de Lourdes Morozowski é o Círculo de Leitura, no qual cada estudante terá que desenvolver uma pesquisa relacionada a capítulos de livros sugeridos pelo professor. “Essa metodologia permite que os estudantes aprendam de uma maneira mais lúdica a gramática e a pronúncia do idioma”, explica Jean.



Os profissionais também conheceram novos métodos e tecnologias educacionais que serão aplicados em sala de aula. Outros ponto positivo foi o aprimoramento da língua e a troca de experiência. “Para nós que trabalhamos com línguas estrangeiras é fundamental que, além do conhecimento teórico, tenhamos também a parte prática e cultural”, disse Fernanda.



No próximo mês, Fernanda vai ministrar um workshop para aproximadamente 70 docentes de língua inglesa das escolas pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Cascavel. Durante o curso, os professores vão trabalhar com metodologias, ferramentas e técnicas que incentivem a participação dos alunos durante as aulas da disciplina. “Será a maneira de repassar o conhecimento adquirido aos colegas e assim envolver mais estudantes”, contou a docente.