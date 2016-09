IEL oferece 151 vagas de estágio, com bolsa de até R$ 1.800

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) do Sistema Fiep, está com 151 vagas de estágio abertas para o decorrer do mês de setembro. As oportunidades são dirigidas a estudantes dos cursos de Administração, Engenharias, Pedagogia, Ciências Contábeis e Direito mais Ensino Médio, disponíveis em Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. O valor da bolsa pode chegar a R$ 1.800.

O objetivo do estágio é permitir que estudantes complementem a aprendizagem ao aliar teoria aprendida na escola e na universidade com a vivência do dia a dia das empresas. O IEL entende que o estágio amplia as chances de ingressar no mercado de trabalho em uma boa posição e ajuda na formação profissional.

As bolsas variam de acordo as áreas do conhecimento:

Administração – de R$ 657,52 até 1.600,00

Ciências Contábeis – de R$ 720,00 até 1.600,00

Engenharias – de 900 até R$ 1.800

Pedagogia – de R$ 700 até 800,00

Direito – de R$ 550 até 1.090

Além do recrutamento feito pelo IEL para as empresas, a entidade atua também na capacitação de profissionais, por meio da Faculdade da Indústria IEL, via cursos de graduação e pós-graduação, e em cursos de educação executiva ofertados pela Escola de Gestão, vinculada à faculdade. A instituição oferece ainda dicas para uma boa entrevista de estágio em http://tinyurl.com/gubxvh2

Confira as oportunidades. Para se inscrever, acesse http://www.ielpr.org.br/

Vagas disponíveis

Total

Unidade de Cascavel 5

Unidade de Curitiba 115

Unidade de Londrina 6

Unidade de Maringá 8

Unidade de Ponta Grossa 17

Total 151

Sobre o IEL

O IEL faz parte do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). Com 47 anos de atuação, promove o desenvolvimento da indústria com a oferta de soluções educacionais e de programas voltados à gestão de talentos, com foco em estágio e trainee.

Por meio da Faculdade da Indústria IEL e da Escola de Gestão, qualifica profissionais em cursos de graduação, pós-graduação e educação executiva, atuando com expertise e metodologias focadas em soluções práticas para as indústrias. Saiba mais em www.ielpr.org.br

