Jazz e Samba no Sesc Paço da Liberdade

No ano do centenário do samba, o Sesc Paço da Liberdade recebe nesta quinta (22) e sexta-feira (23), o sambista Wilson das Neves, considerado um dos percussionistas e bateristas mais importantes do Brasil. Em Curitiba, Das Neves relatará sobre a carreira e sua vivência como um dos maiores nomes da música brasileira.

O sambista também participará do lançamento de sua biografia Memórias de um Imperador - Ô sorte. Uma breve biografia de Wilson das Neves, do pesquisador Guilherme de Almeida, que também estará presente no lançamento.

Com 80 anos de idade e 62 de carreira, o músico já gravou com Roberto Carlos, Chico Buarque, Wilson Simonal, Sarah Voughan entre outros. Em 1968, lançou seu primeiro disco-solo, Juventude 2000, que passeia pelo jazz, samba, bossa-nova e esboças flertes com o Tropicalismo. Até 1976, Neves ainda gravaria mais 4 discos. Mas foi só em 1996 que o músico revelou seu lado compositor, com O som sagrado de Wilson das Neves, que traz 13 parcerias com o poeta e produtor Paulo César Pinheiro e uma com Chico Buarque.

Na sexta-feira (23), a partir das 20h, os músicos Ricardo Silveira, Zé Renato, Zero e convidado especial comandam o show de jazz, na Sala de Atos no Sesc Paço da Liberdade. A apresentação musical marca o início da segunda edição do projeto "Jazz e Outras Notas".

SERVIÇO:

Lançamento do livro

Data: 22 de setembro

Horário: 19h

Local: Livraria do Sesc Paço da Liberdade

Bate-papo com Wilson das Neves

Data: 23 de setembro

Horário: 18h

Local: Sala de Atos

Investimento: R$ 5,00 (comerciários) / R$ 10,00 (não comerciários)

Show: Samba-jazz - Ricardo Silveira, Zé Renato e Zero

Data: 23 de setembro

Horário: 20h

Local: Sala de Atos

Investimento: R$ 10,00 (comerciários) / R$ 20,00 (não comerciários)