Inscrições para vagas nas Lojas Americanas terminam nesta quarta

A Lojas Americanas está com processo de seleção aberto para as áreas Comercial e de Relação com Investidores, através do Programa de Novos Talentos. As oportunidades são para trabalhar na sede da Companhia, no Rio de Janeiro.

Para as vagas do departamento Comercial, o candidato precisa ter graduação entre julho de 2014 e julho de 2016 em Administração, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Comunicação, Estatística, Engenharias, Física, Matemática ou Relações Internacionais e se inscrever no endereço vagas.com.br/v1373710. Já para os candidatos que pretendem trabalhar com financeiro, na área de Relações com Investidores, é necessário ter formação em Administração, Economia, Engenharia de Produção ou áreas afins entre julho de 2014 e julho de 2016. A inscrição pode ser feita no endereço vagas.com.br/v1406216. Ambas as oportunidades têm a inscrição até o dia 21 de setembro.

O processo seletivo inclui triagem curricular, provas on-line, dinâmicas de grupo e entrevistas com RH e diretoria. A Lojas Americanas oferece salário compatível com o mercado, benefícios como vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, descontos em academias, escola de idiomas, universidades e em compras nas lojas da rede.