Trabalhadores da construção civil param obra no Água Verde

Carro de som do Sintracom em frente ao prédio da Constutora Thá (foto: Macione Oliveira/ Rede News 24 Horas)

Os trabalhadores da construção civil de Curitiba pararam obras na região do bairro Água Verde. A ação faz parte do cronograma definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Curitiba (Sintracon) para a Campanha salarial da categoria. A manifestação da manhã desta terça, 20, foi em um obra da construtora Thá, localizada na Brasílio Itiberê, esquina com Silveira Peixoto, que foi fechada pelos trabalhadores.

As negociações da Campanha Salarial 2016 estão travadas por culpa da teimosia patronal em cima de uma proposta absurda. Os empresários do setor querem parcelar o repasse da inflação (9,82%) em duas vezes nos salários dos trabalhadores. A primeira parcela, retroativa a 1º de junho, seria de apenas 60% do índice inflacionário. A segunda, que contemplaria o total do índice (40% restantes), seria paga somente na folha de novembro.



O Sintracon rejeitou tal proposta e está realizando mobilizações para preparar a greve da categoria em Curitiba e Região Metropolitana.