Angelina Jolie pede divórcio de Brad Pitt, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brad Pitt e Angelina Jolie, que formaram um dos casais mais famosos do cinema americano, não estão mais juntos. As informações são do site "TMZ". De acordo com a publicação, a atriz entrou com o pedido de divórcio nesta segunda-feira (19), alegando diferenças irreconciliáveis. Ela também pediu a guarda dos seis filhos, embora tenha garantido que Pitt terá direito de visitá-los. Chamados na internet pelo apelido de "Brangelina", eles se conheceram durante as filmagens do longa de ação "Sr. e Sra. Smith", em 2003, e começaram a namorar no ano seguinte. Oficialmente, eles se casaram em 2014. Juntos, tiveram seis filhos: três adotados (Maddox, Pax e Zahara) e três biológicos (Shiloh e os gêmeos Knox León e Vivienne). Angelina também é conhecida por atuar em causas humanitárias. Jolie já havia se casado duas vezes, com os atores Jonny Lee Miller e Billy Bob Thornton. E Pitt se uniu à estrela de "Friends", Jennifer Aniston, a quem deixou por causa de Angelina. Em 2013, Jolie se submeteu a uma dupla mastectomia —cirurgia para retirada dos seios—, para evitar câncer. Dois anos depois, retirou os ovários pela mesma razão. Neste ano, a magreza de Jolie em algumas aparições públicas chamou a atenção, embora a atriz não tenha confirmado nenhuma doença. O ano de 2016 não está sendo fácil para alguns dos casais de celebridades. Além de Pitt e Jolie, William Bonner e Fátima Bernardes, no Brasil, haviam se separado. Outras que ficaram solteiras nos últimos meses incluem Demi Lovato e Taylor Swift (duas vezes).