Absolvido em caso de doping, Alecsandro é relacionado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras viaja a João Pessoa, onde enfrenta o Botafogo-PB na noite de quarta-feira (21), em duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com um elenco alternativo. Cuca relacionou 19 nomes para o confronto e a novidade fica por conta do atacante Alecsandro. O atacante volta a ser relacionado depois de ser absolvido pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo) pelo caso de doping. O Palmeiras comprovou o resultado das provas como 'falso positivo', e o jogador retomou os trabalhos na semana passada. Além de Alecsandro, o zagueiro Augusto também ganha uma oportunidade de viajar com o grupo para a Paraíba. Ao todo, a comissão técnica poupará 11 atletas nesta quarta-feira: Jailson, Jean, Vitor Hugo, Mina, Tchê Tchê, Moisés, Dudu, Erik, Róger Guedes, Gabriel Jesus e Leandro Pereira O Palmeiras possui uma confortável vantagem no duelo contra o Botafogo-PB. No primeiro duelo, realizado no Allianz Parque, a equipe de Cuca venceu por 3 a 0 -para ser eliminado, o líder do Brasileiro precisa ser goleado por quatro gols de diferença. Confira a lista dos 19 relacionados: Goleiros: Vinicius Silvestre e Vagner Laterais: Egídio, Fabiano e Zé Roberto Zagueiros: Augusto, Edu Dracena, Roger Carvalho e Thiago Martins Volantes: Arouca, Gabriel, Matheus Sales e Rodrigo Meias: Allione, Cleiton Xavier e Vitinho Atacantes: Alecsandro, Lucas Barrios e Rafael Marques