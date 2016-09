A Câmara de Curitiba confirmou, na sessão desta terça-feira (20), a aprovação de quatro projetos de lei que seguirão para a sanção ou veto do Executivo municipal. Dois deles são mensagens para a abertura de créditos adicionais especiais que somam R$ 28,5 milhões. O de maior valor, R$ 27,3 milhões, pretende remanejar recursos do pagamento de precatórios para quitar parte da dívida com o IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba). A matéria teve 24 votos favoráveis e 2 contrários.

O outro crédito, de R$ 1,24 milhão, foi aprovado com 26 votos favoráveis. O montante deverá ser dividido entre a implantação da rede lógica, a aquisição de equipamentos de informática e a compra de mobiliário para a Rua da Cidadania do Cajuru (R$ 1,229 milhão) e o reequilíbrio contratual da construção do CMEI (R$ 13.579,60). Os recursos, segundo a mensagem, são provenientes de superavit financeiro (R$ 679,3 mil) e de excesso de arrecadação (R$ 348,7 mil).

Assim como no primeiro turno, o plenário aprovou com unanimidade a denominação de um logradouro público de Curitiba de Professor João Leonides de Lara. “Ele tinha grande orgulho de sempre estar envolvido com projetos no âmbito social e cultural. Sendo curitibano, divulgava o nome de sua cidade por onde passava”, defendeu o autor, na sessão dessa segunda-feira (19).

A Associação pelo Meio Ambiente e pela Paz (Amapaz) deverá receber a utilidade pública municipal. No segundo turno, 28 vereadores votaram a favor da declaração. Também foi registrada uma abstenção.