Câmara acata pareceres do Tribunal de Contas sobre contas municipais

Após analisar os pareceres do Tribunal de Contas do Estado (TCE) às finanças da Prefeitura de Curitiba nos anos de 2002, 2010 e 2011, e da Câmara Municipal, em 2004, os vereadores da Comissão de Economia decidiram, nesta terça-feira (20), ratificar as avaliações do órgão. Dessa forma as prestações de contas do Executivo e do Legislativo já podem ser votadas em plenário pelos parlamentares. A medida completa o esforço desta legislatura para "desengavetar" esses relatórios. Em maio do ano passado, seis prestações "atrasadas" da prefeitura, de 2003 a 2008, foram submetidas ao plenário (leia mais).

As proposições analisadas hoje são as primeiras a tramitarem com a nova regra definida pela resolução 1/2015, que fixa prazo de 120 dias para a conclusão dessa análise dentro da Comissão de Economia. Antes da norma, as prestações de contas podiam permanecer indeterminadamente no colegiado. Todos os relatórios analisados hoje receberam do TCE pareceres "pela regularidade". Os documentos referentes a cada ano, no entanto, possuem diferenças.

As contas de 2002, do ex-prefeito Cássio Taniguchi, conforme o acórdão do Tribunal de Contas tinha ressalvas (501.00003.2015). O documento referente a 2010, em que Beto Richa e Luciano Ducci dividiram a Prefeitura de Curitiba (501.00002.2015), e o de 2011, com Ducci à frente do Executivo (501.00001.2015), são votos "pela regularidade com recomendações". Já as contas de 2004 da Câmara de Curitiba obtiveram parecer positivo do TCE após o Legislativo recorrer ao órgão, revisando parecer negativo dado antes pelos conselheiros (501.00004.2015).