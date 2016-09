SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu último discurso ao plenário das Nações Unidas, nesta terça-feira (20), o presidente dos EUA, Barack Obama, criticou o que chamou de "populismo grosseiro" que aflora nos Estados Unidos em em todo mundo, numa referência implícita ao candidato republicano à Presidência, Donald Trump. Em defesa das democracias liberais, Obama afirmou que "é preciso corrigir rumos" e rejeitou qualquer "populismo grosseiro". "Não podemos ignorar estas visões. Elas refletem o descontentamento de muitos de nossos cidadãos", afirmou. Em relação à Síria, Obama pediu para que se prossiga com "o difícil trabalho da diplomacia". "Em um lugar como a Síria não se pode alcançar uma vitória militar, e temos de continuar com a difícil tarefa da diplomacia que se propõe a interromper a violência e fazer chegar ajuda àqueles que necessitam", afirmou. O presidente norte-americano também destacou que as nações podem fazer mais para ajudar os refugiados e migrantes. Sobre a contenda entre Israel e Palestina, Obama afirmou que ambos os lados se beneficiariam caso Israel reconhecesse que não pode ocupar permanentemente terras palestinas e se palestinos rejeitassem o incitamento e reconhecessem a legitimidade de Israel. Acusou ainda a Rússia de tentar recuperar sua glória passada "pela força", em meio ao envolvimento militar de Moscou na Síria e na Ucrânia. "Em um mundo que deixou para trás a era dos impérios, vemos como a Rússia tenta recuperar sua glória passada pela força", afirmou. Por fim, enfatizou que é urgente que o acordo de Paris sobre o clima entre em vigor, pedindo que os líderes mundiais não deixem o problema para as futuras gerações resolverem. "Se não agirmos com audácia, teremos migrações em massa, cidades submersas e reservas de alimentos dizimados". "Deve haver um sentido de urgência para colocar em prática o acordo e ajudar os países mais pobres a deixar de lado formas destrutivas de energia", acrescentou.