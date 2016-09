Pai de suspeito de ataques denunciou filho à polícia em 2014, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pai do suspeito pelos ataques a bomba em Nova York durante o fim de semana denunciou à polícia há dois anos que seu filho, nascido no Afeganistão, era um terrorista. A denúncia então gerou uma investigação federal, segundo reportagem do jornal "The New York Times". O jornal americano, citando duas autoridades policiais, relatou que o pai disse à polícia em 2014 que seu filho Ahmad Khan Rahami era um terrorista após o Ahmad ser preso por briga doméstica e acusado de esfaquear o irmão. O "The New York Times" também relatou que outra autoridade disse que, quando Rahami foi capturado na segunda-feira, ele carregava um caderno com escritas simpáticas às causas extremistas. O cidadão naturalizado americano de origem afegã se encontra internado em estado crítico, mas estável, informou a polícia nesta terça-feira (20). Ahmad Khan Rahami, de 28 anos, ficou ferido na segunda-feira em um tiroteio com a polícia em Linden, Nova Jersey, apenas quatro horas depois que as autoridades divulgaram sua foto, com mensagens de alerta e pedindo informações. "Crítico, mas estável", afirmou o comissário da polícia de Nova York, James O'Neill, falando à cadeia CBS. O suspeito recebeu vários impactos de bala e foi submetido a uma cirurgia, informaram as autoridades. A polícia ainda investiga as motivações por trás das explosões de sábado no bairro nova-iorquino de Chelsea, que deixou 29 feridos, e uma explosão durante uma corrida de rua em Nova Jersey.