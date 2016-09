Especialistas e secretários municipais debatem educação infantil no Paraná

Especialistas e pesquisadores da educação das universidades públicas do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro iniciaram nesta terça-feira (20) o “Seminário Paranaense de Educação Infantil: Orientações Pedagógicas, Estudos e Preposições”. O encontro, que encerra na quarta-feira (21), reúne também técnicos pedagógicos da rede estadual de ensino que atuam nos 32 Núcleos Regionais de Educação, secretários de educação e coordenadores pedagógicos dos 399 municípios do Paraná.



Os profissionais debatem temas como tempo e espaço para formação humana de professores, música na educação infantil, necessidade e possibilidade de integração entre familiares e profissionais, políticas e legislação para a área, além de reflexões sobre as diferentes experiências educacionais.



Organizado pela Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o encontro tem como objetivo fortalecer o processo de ensino e aprendizagem na educação infantil e oferecer a formação continuada a esses profissionais. “O evento fortalece o acompanhamento das ações que são desenvolvidas nos municípios, já que os alunos que frequentam a educação infantil hoje serão nossos alunos no ensino fundamental daqui a alguns anos”, disse a superintendente da Educação, Fabiana Campos.



COLETIVO - A superintendente destacou também o trabalho coletivo desenvolvido pelo Governo do Estado em parceria com as secretarias municipais de educação e entre as diferentes instâncias educacionais. “Todo o processo de integração, orientação pedagógica e formação de professores tem que estar alinhado entre os diferentes níveis de educação para que tenhamos alunos com o processo de ensino e aprendizagem bem definido”, ressaltou Fabiana.



Os educadores também vão debater o caderno de orientações pedagógicas para a educação infantil elaborado por professores das redes municipal, estadual e ensino superior nos últimos quatro anos. O material será utilizado como suporte para as ações desenvolvidas na educação infantil paranaense. “Esse encontro será decisivo para a educação infantil no Paraná porque vai proporcionar estudos e reflexões para os trabalhos realizados por esses profissionais em todos os municípios do Estado”, lembrou a doutora em educação, Marta Chaves.



META - Nos últimos anos o Governo do Paraná ampliou o investimento na formação de professores e funcionários da rede estadual de ensino através da formação continuada. Uma dessas ações é o programa Minha Escola Tem Ação (META), da Secretaria da Educação, que prevê a oferta de cursos para a formação continuada aos profissionais da educação aliados aos planos de ação da pasta.