Curitibana é destaque da primeira fase do X Factor

(foto: Divulgação)

22 anos e um talento nato para interpretação e composição. Com um poder vocal impressionante e seguindo as principais influências do Jazz, Blues e Soul, a curitibana Jenni Mosello chamou a atenção dos jurados do programa X Factor Brasil, exibido pela TV Band, durante a primeira audição, quando interpretou a clássica Feeling Good, que ficou famosa na voz de Nina Simone. A artista foi aprovada por unanimidade para a segunda fase do programa arrancando muitos elogios dos jurados Rick Bonadio, Alinne Rosa, Di Ferrero e Paulo Miklos

The X Factor é um reality show musical, foi criado em 2004 e atualmente é exibido em vários países. O programa foi responsável pelo lançamento de artistas de grande sucesso internacional, comoLeona Lewis eOne Direction. No Brasil, a franquia está na sua primeira temporada. O X Factor Brasil, tem quatro fases de competição: Audições, Centro de Treinamento, Desafio das Cadeiras e Shows ao Vivo.

Após passar pela primeira fase (Audições), que contou com mais de 30 mil inscritos, agora a curitibana passará pelo Centro de Treinamento, a partir da próxima segunda-feira (26), onde será “apadrinhada” por um dos jurados, que se transformará em seu mentor durante um intenso período de treinamento, que resultará em mais uma etapa eliminatória (Desafio das Cadeiras). Se passar pelo Centro de Treinamento e pelo Desafio das Cadeiras, a curitibana será um dos 16 participantes que irão disputar a preferência do público em séries de Shows ao Vivo.

“Estou realizando um dos grandes sonhos da minha vida. É emocionante apresentar o meu trabalho em rede nacional, para todo o país, e ver que grandes nomes da nossa música, como Rick Bonadio, Alinne Rosa, Di Ferrero e Paulo Miklos, apostaram em mim. Quero muito ir até as fases finais do programa, aproveitando esse momento para aprender muito e, logicamente, mostrar um pouco da Jenni Mosello para todo o Brasil”, comemora a artista.

Sobre Jenni Mosello

Nascida em Curitiba (PR), no ano de 1994, Jenni logo se mudou para Roma, na Itália, onde viveu até os dez anos. Lá foi influenciada peloJazz, Blues e Soul, vertentes que fazem parte de toda a sua formação musical. Ao voltar para o Brasil, em 2005, passou a receber influências nacionais, com destaques para a Bossa, MPB e Samba.

Apesar de cantar desde que pequena, a carreira profissional de Jenni Mosello começou em 2012, em apresentações com a banda curitibana Open, em casas de Jazz da capital paranaense. Desde então, Jenni começou a ser reconhecida no cenário Jazz curitibano, sendo convidada para se apresentar, por exemplo, na reabertura da Ópera de Arame, um dos principais símbolos da cultura paranaense, onde cantou para grandes personalidades paranaenses e para o Roberto Carlos.

No ano passado, Jenni Mosello lançou seu primeiro EP autoral. Contando com cinco faixas em inglês, o álbum “Sketches, Jenni Mosello” foi produzido pela dupla Alexy Viegas e Maycon Ananias, que já trabalhou com artistas como Maria Gadú, Thiago Iorc e Jesse Harris. Entre as faixas do “Sketches Jenni, Mosello”, está a canção “Look Me In The Eyes”, composta com exclusividade pelo compositor canadense James Bryan, que traz em seu currículo composições para grandes astros da música mundial, entre eles Nelly Furtado, Yuna, Zaz e Backstreet Boys. Completam o álbum as músicas “Work It Out” (Jenni Mosello / Lucas Vaz), “Happy Again” (Ricardo Maranhão), “Let It Burn” (Jenni Mosello / Lucas Vaz) e “Runaway” (Jenni Mosello / Lucas Vaz).