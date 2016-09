Acadêmia paranaense de letras recebe homenagem

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) fará dois concertos em comemoração aos 80 anos da Academia Paranaense de Letras. As apresentações serão no próximo sábado (24), às 20h30, e domingo (25), às 18 horas, com regência do maestro convidado Benoît Fromanger e as participações dos solistas Paulo Torres (violino) e Marcelo Lemos da Silva (viola).



Fromanger regeu a apresentação da OSP no último domingo (18), que lotou o Guairão, e será responsável pela condução dos concertos que incluem no programa três obras de Mozart: a abertura da ópera Don Giovanni, a Sinfonia concertante em mi bemol maior para violino, viola e orquestra, K. 364 e a Sinfonia n° 41, Júpiter, em dó maior. O concerto encerra as atividades do Mês da Literatura, promovido pela Secretaria de Cultura do Paraná, iniciado em agosto, e comemora os 80 anos da Academia, criada em setembro de 1936.



PROGRAMA - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) é o maior prodígio da história da música e ganhou destaque ainda criança, aos cinco anos de idade. A genialidade precoce de Mozart resultou na enorme gama de obras que até hoje, 225 anos depois da sua morte, são as mais tocadas e conhecidas em todo o mundo.



A abertura de Don Giovanni foi composta na noite anterior da estreia da ópera, em 29 de outubro de 1787, em Praga (República Tcheca). Após o ensaio geral, Mozart percebeu que a abertura ainda precisava ser escrita. Então, o compositor pediu que Constanze, sua esposa, contasse histórias para mantê-lo acordado e para que pudesse terminar o trabalho. É considerada obra-prima do compositor. Esta abertura remete à cena da chegada do comendador Don Pedro, comandante de Sevilha e pai de Dona Anna, uma das vítimas de sedução de Don Giovanni.



Mozart compôs a Sinfonia Concertante em 1779 quando teve contato com a Orquestra de Mannheim, uma das melhores orquestras de seu tempo, durante viagem pela Europa. Acredita-se que tal obra tenha sido destinada ao violinista Ignaz Fränzl, um dos músicos de orquestra.



A Sinfonia n° 41 é o último trabalho de um conjunto de três sinfonias que Mozart compôs durante o verão de 1788. Quanto ao subtítulo Júpiter, o mesmo não foi dado por Mozart, porém, talvez o apelido tenha sido atribuído pelo empresário Johann Peter Salomon, em Londres. Esta sinfonia abriu as portas para o romantismo musical.



O MAESTRO - Benoît Fromanger é maestro titular da Orquestra Sinfônica de Bucareste (Romênia) e reconhecido internacionalmente como um maestro de alto nível. Vencedor do prêmio do conservatório de Paris, Benoît Fromanger começou a carreira musical como solista principal da Paris National Opera Orchestra. Dez anos depois ele se mudou para Munique, onde se tornou o solista principal da Symphonic Orchester des Bayerisher Runfunks. Recentemente gravou a cantatas do compositor Thierry Machuel, na première mundial da gravação de Mel Bonist (1858 -1937), e passou a colaborar com a Sinfônica de Bucareste e com a companhia de CD's Le Chant de Linos.



SOLISTAS - Paulo Torres é violinista, maestro e professor. Ele é spalla da Orquestra Sinfônica do Estado do Paraná desde a fundação, em 1985, e ocupa o cargo de maestro adjunto da OSP desde 2004. Membro do Centro de Letras do Paraná, membro da Academia Paranaense de Letras, na qual ocupa a cadeira de Nº 16. Torres desempenha atualmente as funções de diretor musical e artístico da Sociedade Orquestra de Câmara Brasileira. Ocupa ainda os cargos de professor titular de violino da Escola de Música e Belas Artes do Paraná.



Marcelo Lemos da Silva é bacharel em viola pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Atualmente, é chefe de naipe (viola principal) da Orquestra Sinfônica do Paraná e da Orquestra Sinfonia Brasil. Foi também chefe de naipe da Orquestra de Câmara da PUC/ PR e Orquestra de Câmara de Blumenau (SC). Silva foi concertino da Amazonas Filarmônica durante o Festival de Ópera de Manaus. Também foi professor substituto da graduação em viola da Udesc.



Serviço



Orquestra Sinfônica do Paraná – Homenagem aos 80 anos da Academia Paranaense de Letras



Regência Benoît Fromanger



Solistas: Paulo Torres e Marcelo Lemos da Silva



Dia 24 às 20h30 e dia 25 às 18 horas



Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha



Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada)