Inscrições para cursos técnicos da UFPR vão até quinta-feira

(foto: Divulgação)

Interessados em se inscrever nos cursos técnicos de nível médio da UFPR têm apenas até esta quinta-feira, dia 22. O processo seletivo para os cursos de Técnico de Agente Comunitário de Saúde e Técnico em Petróleo e Gás integrado ao Ensino Médio é diferente do vestibular e as provas são adequadas ao nível de conhecimento exigido pelas grades curriculares.

As provas serão aplicadas no mesmo dia da segunda fase do vestibular, dia 27 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 60 e são disponibilizadas 30 vagas para cada curso, sendo que 50% delas é destinada ao sistema de cotas sociais e raciais. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no site do Núcleo de Concursos da UFPR, www.nc.ufpr.br.

O curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde forma o profissional para trabalhar em Unidades de Saúde a fim de promover a saúde, prevenir doenças e atuar diretamente nas práticas educativas da atenção primária do Sistema Único de Saúde.

Já o curso Técnico em Petróleo e Gás integrado ao Ensino Médio forma profissionais para a indústria ao mesmo tempo em que oferece aos estudantes uma formação sólida nas disciplinas do ensino médio regular, com foco nas áreas das ciências exatas e biológicas. Assim, o curso é especialmente indicado para estudantes com gosto e vocação para estas áreas.