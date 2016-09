Abuso de 'erva' e álcool teriam separado Brad e Angelina

A separação do casal Angelina Jolie e Brad Pitt está dando o que falar no mundo das celebridades. O motivo do rompimento seria o abuso de ervas e álcool por parte de Brad. As informações são do portal TMZ.

Mesmo com os vícios custando o seu casamento Brad não teria intenções de se internar segundo o site. O relacionamento do ator com os filhos estaria até sendo prejudicado devido ao abuso dele com essas substâncias.

O site afirma que esse é o real motivo da separação e que não existe uma terceira pessoa envolvida como chegou a ser apontado.