Campo Magro terá nova linha de ônibus a partir desta terça-feira

Para atender reivindicações dos moradores do bairro Jardim Boa Vista, no município de Campo Magro, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) promove melhorias no serviço de transporte coletivo metropolitano. A partir desta quarta-feira (21) entra em operação uma nova linha de ônibus, a P16-Jd. Boa Vista (Padre Aleixo), que vai atender a população do bairro Juruqui e da localidade Servidão. Outra novidade é que a atual linha P14-Jd. Boa Vista passa a ser circular, sem ponto final.



“O Jardim Boa Vista é um bairro muito populoso de Campo Magro e essas mudanças vão beneficiar muita gente da região que depende do transporte coletivo”, diz o diretor-presidente da Comec, Omar Akel.



A nova linha P16-Jd. Boa Vista (Padre Aleixo) passa a ser circular e sairá do Terminal Santa Felicidade, em Curitiba. O ônibus segue pela Avenida Norte Sul, acessa a Rua Narcisos e vai até a Rua do Cravo. Depois, entra na Rua Padre Aleixo Seluschinoski e segue até o final desta, percorrendo 950 metros para atender os moradores do Juruqui e Servidão. O ônibus volta pela Rua Padre Aleixo Seluschinoski, segue pela Rua Safiras até a Avenida Norte Sul e vai para o Terminal Santa Felicidade. Neste local, os usuários podem se integrar às linhas urbanas sem pagar uma nova passagem.



A linha P14-Jd. Boa Vista, já existente, tinha seu ponto final na Rua Platina, esquina com a Rua Safiras. Agora, ela será circular e terá o itinerário alterado. O ônibus sai do Terminal Santa Felicidade, segue pela Avenida Norte Sul e acessa a Rua Narcisos. Ao invés de entrar na Rua Alamandas, seguirá até a Rua do Cravo para atender melhor a comunidade que mora na extensão da Rua Calêndulas. Da Rua do Cravo, o ônibus segue até a Rua Safiras para entrar na Avenida Norte Sul e seguir para o Terminal Santa Felicidade.