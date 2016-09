'Bem-estar de nossos filhos é o mais importante', diz Brad Pitt

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brad Pitt se pronunciou sobre sua separação de Angelina Jolie. A atriz entrou com o pedido de divórcio nesta segunda-feira (19). "Eu estou muito triste com tudo isso, mas o mais importante é o bem-estar das nossas crianças. Eu gentilmente peço que a imprensa dê o espaço que eles merecem durante esse período difícil", afirmou o ator em um comunicado enviado à revista americana "People". Jolie, que alegou diferenças "irreconciliáveis", também emitiu um comunicado por meio de seu advogado, Robert Offer. "A decisão foi feita pela saúde da família. Ela não vai comentar o assunto e pede que seja dada privacidade à família nesse momento", disse ele. A atriz pediu a guarda dos seis filhos do casal: Maddox, Pax , Zahara, Shiloh e os gêmeos Knox León e Vivienn. 'Os atores se conheceram em 2003 durante as filmagens do longa "Sr. e Sra. Smith" e começaram a namorar no ano seguinte. Oficialmente, se casaram em 2014.