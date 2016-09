Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

20/09/16 às 16:07 Redação Bem Paraná com blog Plantão de Polícia

(foto: Divulgação/PM-PR)

Uma bolsa contendo 255 porções de maconha, escondida dentro de um carrinho de bebê, foi apreendida por militares estaduais do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), pertencente ao 3º Comando Regional da Polícia Militar (3º CRPM), na manhã desta terça-feira (20/09), em Paranacity, no Noroeste do Paraná.

