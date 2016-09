Projeto recupera 152 postes republicanos na Rua XV

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

Iniciado há três meses, o projeto de recuperação dos postes republicanos de Curitiba está adiantado, com 35% do cronograma executado. O prazo é concluir o trabalho em 10 meses. Entre as etapas já concluídas está a Rua XV de Novembro, no trecho entre a Universidade Federal do Paraná e a Praça Osório. Foram reparados 152 postes que, recolocados com lâmpadas mais potentes, deixaram a Rua das Flores mais iluminada e segura.

Na semana passada, as equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) iniciaram a troca de seis postes no Jardim Botânico. Quatro já foram instalados e outros dois foram retirados para serem recuperados.

A meta é recuperar ou substituir perto de mil postes republicanos na cidade. O trabalho faz parte do Plano de Iluminação Pública de Curitiba, lançado no ano passado, com investimento superior a R$ 90 milhões.

O trabalho começou na primeira quinzena de junho e está dividido em dois lotes. O primeiro contempla a recuperação de 508 postes republicanos e sistema elétrico na Rua XV de Novembro, no Jardim Ambiental, no Jardim Botânico, e nas praças Osório, Zacarias e Santos Andrade.

Também serão reparados outros 456 postes e sistema elétrico nas praças Eufrásio Correa, Generoso Marques, Tiradentes, Rui Barbosa, Nossa Senhora de Salete, entre outras, pertencentes ao lote 2. “O cronograma está sendo cumprido com sucesso, estamos até adiantados. No Centro, já concluímos os trabalhos na Rua XV e estamos iniciando na Praça Rui Barbosa”, informa o diretor de Iluminação da Smop, Fabio Ribeiro de Camargo.

A reparação dos postes é completa. Os equipamentos têm um novo sistema de iluminação, com lâmpadas de 250 watts de potência de vapor metálico de 3000 K, o que representa melhor luminosidade e eficiência energética. No ano passado, uma abrangente vistoria nos postes republicanos de Curitiba constatou que havia risco de queda de vários equipamentos. Cerca de 100 postes foram retirados para evitar acidentes e os demais passaram a ser monitorados pela administração pública.

Plano de Iluminação

O Plano de Iluminação Pública usa tecnologia de ponta para garantir economia de energia elétrica e melhorar a iluminação em áreas relacionadas ao transporte coletivo, equipamentos públicos e privados de maior uso pela população, além de grandes áreas de lazer, como parques e praças.

Com previsão de investimento total de R$ 90 milhões, o Plano dá prioridade à substituição de luminárias de vapor de sódio por vapor metálico ou LED (25% do investimento), manutenção da iluminação pública (16%), melhorias na iluminação pública de praças e parques (10%), ações para implantação do sistema inteligente de iluminação pública (5%), reparação de postes republicanos (4%), entre outras intervenções.