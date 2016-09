Grandes chefs protestam contra união entre Bayer e Monsanto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de chefs na França protestaram nesta terça-feira (20) contra a aliança da Bayer e da Monsanto por considerar que ameaça a diversidade e a qualidade da alimentação em todo o planeta. Em uma carta aberta, os melhores cozinheiros da França proclamam que os profissionais da área não podem permanecer indiferentes à compra do grupo norte-americano agroalimentar Monsanto pela farmacêutica alemã Bayer, anunciada na semana passada. "Esse novo gigante das sementes e dos pesticidas tem uma ambição: controlar toda a cadeia alimentar, da terra onde cresce a semente até o prato do consumidor", dizem os cozinheiros. Entre os chefs que assinaram a carta de protesto está o argentino Mauro Colagreco, considerado o melhor da França pelo guia britânico "Best Restaurant", e cozinheiros com três estrelas no guia Michelin, como Yannick Alleno e Michel Bras. Segundo os profissionais da alta gastronomia, a fusão de Bayer e Monsanto busca "aumentar suas atividades e seus lucros, em todos os continentes, em desrespeito à biodiversidade e à saúde das populações". Em manifesto dizem: "Ardentes defensores do comer bem, comprometidos cotidianamente na valorização dos bons produtos e dos pequenos produtores, essa fusão agroquímica constitui um perigo para nossos pratos, mas também uma fonte de inquietude para os agricultores que veem limitada sua liberdade de plantar e de cultivar essa ou aquela semente". A UNIÃO A companhia de produtos químicos e saúde Bayer anunciou na quarta-feira (14) a compra da gigante de sementes Monsanto em operação avaliada em US$ 66 bilhões, ou US$ 128 por ação. O negócio, chamado pelos opositores de "casamento dos infernos", foi aprovado pelos conselhos de administração da Bayer e da Monsanto. O valor final representa um prêmio de 44% sobre o preço de fechamento da ação da Monsanto de 9 de maio, antes que a empresa de produtos químicos fizesse a primeira proposta pela gigante de sementes. O acordo criará uma empresa que dominará mais de um quarto do mercado mundial combinado para sementes e pesticidas em uma rápida consolidação da indústria de insumos agrícolas. No entanto, o acordo está sujeito à analise das autoridades reguladoras, enquanto alguns acionistas da Bayer já criticaram abertamente o plano de compra da Monsanto, afirmando que há risco de supervalorização da gigante de sementes e de negligenciar o negócio farmacêutico da companhia. RAIO-X BAYER/2º TRI 2016 LUCRO LÍQUIDO US$ 1,5 bilhões SEDE Leverkusen, Alemanha NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 115,5 mil PRINCIPAIS CONCORRENTES DuPont, Dow, Syngenta e Basf MONSANTO/2º TRI 2016 LUCRO LÍQUIDO US$ 1 bilhão SEDE St. Louis, Estados Unidos NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 22 mil PRINCIPAIS CONCORRENTES DuPont, Dow, Syngenta e Agrium