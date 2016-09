Candidato do PSDB lidera pesquisa para prefeitura de Paranavaí

(foto: Reprodução)

Pesquisa do instituto IRG divulgada hoje aponta que o candidato do PSDB, delegado Caique (foto), lidera a disputa pela prefeitura de Paranavaí (Noroeste do Estado). De acordo com o levantamento, que ouviu 400 eleitores, entre os dias 15 e 18 de setembro, o tucano teria hoje 47,09% das intenções de voto, contra 21,36% de Valdir Tetilla (PMDB); 19,17% de Mauricio Yamakawa (PP); 0,97% de Rael Moraes (PSOL); 0,73% do Professor Ivan Bernardo (PSTU).

Para ler a notícia completa acesse o blog Política em Debate.