Obras na Estrada do Cerne resolvem problemas de drenagem

As obras de duplicação e modernização da PR-090, conhecida como Estrada do Cerne, em Campo Magro (Região Metropolitana de Curitiba), vão acabar com antigos problemas enfrentados por moradores em dias de chuva. A construção do pontilhão (pequena ponte) próximo à região da Prefeitura vai melhorar a drenagem da rodovia e acabar com as cheias no córrego que passa pelo local.



Nesta semana, as equipes contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) concluíram mais da metade das obras do pontilhão, no centro da cidade. A estruturação da travessia atingiu 60% do estágio de construção, sendo finalizado o processo de armação das ferragens. Nos próximos dias, as frentes de trabalho devem iniciar a concretagem da estrutura que trará mais segurança para a travessia de pedestres e veículos, além de eliminar os riscos de alagamento.



Nascido em Campo Magro, João Kublawic, 69 anos, mora há mais de 50 anos na residência que fica ao lado do pontilhão. Ele acredita que as obras atendem a uma das principais reivindicações da população. “Antigamente aconteciam muitas enchentes na região, era só chover bastante que entupia as manilhas e alagava tudo. Acredito que a construção dessa pequena ponte vai acabar com esses problemas”, afirma.



Para os comerciantes, a expectativa com os avanços das obras na rodovia também são positivas. “Teremos uma melhora em vários aspectos, a principal delas será a facilidade dos acessos dos bairros ao centro, aumentando a circulação de veículos e pedestres que passam em frente aos nossos estabelecimentos”, explica Reginaldo Pedroso Pinto, gerente de um supermercado da região.



CRONOGRAMA DA OBRA – A recuperação e ampliação da PR-090, entre Curitiba e Campo Magro, faz parte de um pacote de investimentos em andamento para diminuir os gargalos da Região Metropolitana de Curitiba. O Governo do Paraná investe R$ 24,7 milhões na obra que deve beneficiar cerca de 30 mil moradores.



Até o momento, já foram asfaltados 7,8 quilômetros dos 11 previstos no projeto, após a conclusão das obras, a rodovia contará com pista dupla em dois quilômetros (a partir do Contorno Norte) e também quatro pontos com terceira faixa, sendo dois no sentido Curitiba e dois no sentido a Campo Magro.



Ao longo dos 11 quilômetros estão sendo executadas várias frentes de trabalho, como drenagem, terraplenagem e pavimentação. Conforme a obra avança são feitos bloqueios na rodovia, com o sistema pare e siga. Devido ao intenso fluxo de veículos na rodovia, cerca de 20 mil carros por dia, o DER e a Polícia Rodoviária Estadual orientam que os motoristas redobrem a atenção nos trechos com máquinas e trabalhadores na pista.



No mês de outubro, as equipes de trabalho devem iniciar também as obras de implantação de calçadas em toda a rodovia.