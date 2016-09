O time do Belgrano: veteranos para enfrentar o Coritiba (foto: Reprodução/Twitter)

O adversário do Coritiba nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Belgrano, terá o apoio de cerca de 1.000 torcedores no Couto Pereira nesta quarta-feira (dia 21) às 21h45. Uma excursão partiu de Córdoba, na Argentina, a 1.900 km de Curitiba, com o título CaminoPirata. A principal torcida organizada do clube argentino é chamada Los Piratas Celestes de Alberdi.

Cerca de 1.000 ingressos já foram vendidos para o setor visitante do Couto Pereira.

Dentro de campo, o técnico Esteban González, de 38 anos, aposta em veteranos. Entre eles, o goleiro Olave, 40 anos, o zagueiro Rojas, 33 anos e 24 jogos pela seleção do Chile, o volante Farré, 35 anos, o meia Velázquez, 34 anos, e o centroavante Bieler, 32 anos.

Bieler foi o autor dos dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Estudiantes, na 2ª fase da Sul-Americana. O placar garantiu a vaga para as oitavas.

CLUB ATLÉTICO BELGRANO

Fundação: 1905

Apelido: Os Piratas

Cidade: Córdoba

Cores: Azul e preto

Maior rival: Club Atlético Talleres

Copa Sul-Americana: faz sua 3ª participação em 2016

Libertadores: nunca disputou

Primeira divisão nacional: disputou 17 edições

Melhor colocação na 1ª divisão: 3º lugar na temporada 2012-13

Colocação em 2015: 6º lugar

Colocação em 2016: 29º lugar

No Campeonato Argentino, que está na terceira rodada, o Belgrano ainda não marcou gols. No último jogo, empatou em casa em 0 a 0 com o Olimpo. Antes, derrota por 3 a 0 para o Boca Junior e por 1 a 0 para o Independiente.

Na última rodada, o técnico poupou titulares, já visando o confronto com o Coritiba.

O principal reforço para a atual temporada foi o meia-atacante Matías Suárez, 28 anos. Ele foi revelado no próprio clube e, em 2008, acabou vendido por cerca de R$ 5 milhões ao Anderlecht, da Bélgica. Em julho, retornou ao Belgrano.

O Belgrano terá duas mudanças em relação ao time que eliminou o Estudiantes. O zagueiro Aveldaño (31 anos, ex-Mallorca-ESP) está suspenso. Cristian Romero, 18 anos, entra na vaga dele.

Outra mudança é a volta do veterano Farré, recuperado de lesão, no lugar de Gaston Alvarez Suarez, 23 anos.

O volante Bolatti, 31 anos, ex-Botafogo e Internacional, começa no banco de reservas.

A escalação para enfrentar o Coritiba será: Juan Carlos Olave; Sebastián Luna, Cristian Lema, Romero e José Rojas; Federico Lértora, Farré, Nahuel Luján, Matías Suárez e Jorge Velázquez; Claudio Bieler.