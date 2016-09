Caminhoneiros recebem orientações de segurança

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) realizou nesta terça-feira (20) uma ação para orientar os caminhoneiros sobre os riscos ao volante. A iniciativa fez parte da campanha Semana Nacional de Trânsito. Os motoristas que passaram pelo Pátio de Triagem ao longo do dia receberam um folder com uma ‘check list’ de cuidados que devem tomar na manutenção dos seus veículos e com alertas sobre as regras de trânsito para circular na estrada, cidade e na área portuária.



O objetivo foi alertar os motoristas para que regularizem em seus veículos itens como freios, pneus, vazamento de cargas e vazamento de óleo. Outros temas da abordagem são o respeito às normas de trânsito e à velocidade máxima permitida, além de normas de segurança no trabalho.



O diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, explica que o objetivo é prevenir acidentes e criar uma cultura de segurança. “Além dos veículos leves, em Paranaguá circulam diariamente caminhões que transportam cargas dos navios para os armazéns e, também, caminhões que trazem cargas de outras cidades e estados para exportação. O fluxo é constante e intenso. Por isso, os motoristas devem transitar com veículo adequado e atentos para a segurança da população”, afirma Dividino.





SEGURANÇA

Em uma atividade realizada em parceria com a Rumo ALL, os caminhoneiros que estavam no Pátio de Triagem também participaram durante a manhã do ‘Café com Segurança’ e foram orientados sobre os cuidados que devem tomar quando atravessam passagens de nível.



“Queremos promover uma convivência harmoniosa entre linhas férreas, comunidade e caminhoneiros. Aqui em Paranaguá temos 23 passagens de nível e 85% dos acidentes que acontecem nestes locais são com caminhões. É preciso conscientizá-los de que a sinalização tem que ser respeitada”, afirma a coordenadora de Relações Sociais da Rumo, Carmen Maron.





ANTONINA

Além disso, a Appa mantém uma campanha permanente de orientação no Porto de Antonina para que os caminhoneiros trafeguem com atenção redobrada quando cruzam pelas áreas urbanas dos municípios de Morretes e Antonina.



A ação consiste em uma palestra de integração aos caminhoneiros apontando os pontos mais perigosos da estrada e onde estão os pontos de lentidão e os que necessitam de maior cuidado. Um folder com as indicações também é entregue a todos os motoristas que passam pela estrada em direção ao porto. Ao longo do trajeto, também estão instalados outdoors e materiais de comunicação alertando para a direção consciente e segura.