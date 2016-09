Novos pontos do Nossa Feira atenderam 14 mil pessoas em agosto

(foto: SMCS)

Os cinco novos pontos do Nossa Feira abertos em junho atenderam a 14 mil pessoas e venderam mais de 100 toneladas de hortifrútis apenas no mês . Com economia mínima de 40% em relação à média dos preços praticados no varejo convencional, o programa possui 21 pontos em diferentes bairros de Curitiba, com oferta de produtos saudáveis a preço acessível. São pelo menos 30 itens, entre frutas e verduras de época, a R$ 2,29 o quilo.

Em junho, foram abertas unidades nos bairros Uberaba, Novo Mundo, Campo de Santana, Xaxim e Campo Alegre, além de um ponto no Parolim, o primeiro em espaço coberto em fase de avaliação. A expectativa é aumentar as vendas com a entrada da nova estação (primavera-verão). “O histórico de comportamento de comercialização de frutas e hortaliças ao longo das estações do ano demonstra maior consumo desses produtos em períodos mais quentes. Com a entrada do verão, há uma previsão de aumento da comercialização entre 30% e 40%”, estima o diretor de feiras e mercados da Secretaria Municipal do Abastecimento, Nivaldo Vasconcellos.

Aumento de vendas

Desde a criação da Nossa Feira, em 2014, são atendidos em média 52 mil consumidores por mês, que levam para casa 530 toneladas de produtos. Duas cooperativas familiares são as responsáveis pelo abastecimento e o funcionamento dos 21 pontos doa Nossa Feira. Enquanto o consumidor tem garantido produtos saudáveis com economia, o sistema beneficia ainda os agricultores familiares cooperados.

Apenas uma das cooperativas envolvidas no processo, a Copasol (Cooperativa de Processamento Alimentar e Solidária de São José dos Pinhais), aumentou em 450% suas vendas, em comparação ao volume comercializado até 2013. As vendas passaram de 15 toneladas por semana para cerca de 15 toneladas por dia – o que equivale a cerca de 330 toneladas por mês.

O programa também contribui para a organização de toda a cadeia que sustenta as feiras instaladas na capital, a partir de um modelo de consórcio inédito no país. Modelo já está sendo levado para outros municípios do Paraná para que sejam implantados em outras cidades.

A Nossa Feira é montada em quatro pontos por dia, de a -feira, das 17h às 21 horas, para atender a quem trabalha após o expediente comercial. Excepcionalmente, durante o outono e o inverno, entre 16h e 20 horas.

Onde encontrar as Nossas Feiras

FEIRA

Nossa Feira Sítio Cercado

Rua Joaquim de Melo entre a Rua dos Pioneiros e Rua José Alceu Sabatkeno, em frente ao terminal do Sítio Cercado, ao lado da Caixa Econômica Federal.





Nossa Feira Capão da Imbuia:

Rua Dra. Juracy Riquelme entre a Rua Frederico Stadler Junior e Rua Clávio Molinari - Bairro Capão da Imbuia.





Nossa Feira Centro Praça :

Praça , lateral com a Rua Paula Gomes - Bairro Centro.





Nossa Feira – Uberaba – Jardim Primavera:

Dona Bárbara Cid, entre a Avenida Senador Salgado Filho e Rua Simão Brante - Bairro Uberaba



ÇA FEIRA

Nossa Feira Caiuá:

Rua Hilda Cadilhe, entre a Rua Raul Pompéia e Rua Álvares de Azevedo, próximo do Terminal do Caiuá.





Nossa Feira Centenário:

Av. Jornalista Aderbal Gaertner Stresser entre a Rua Eduardo Engelhardt e Rua Deputado Acyr José - Conjunto Mercúrio.





Nossa Feira São Braz:

Rua Brasilio José Betezek entre a Rua Antonio Escorsin e Rua Juruaçú - Bairro São Braz.





Nossa Feira - Novo Mundo:

Rua Rosalino Mazziotti, entre a Rua Eduardo Carlos Pereira e Rua Dr. José Palu - Bairro Novo Mundo.



FEIRA

Nossa Feira Alto Boqueirão:

Rua Ayrton Leal da Silva, junto ao eixo de lazer, esquina com a Rua Francisco Derosso, a uma quadra da Igreja São José Operário.





Nossa Feira Bairro Alto:

Rua Epaminondas Santos entre a Rua Rio Iriri e Rua Rio Xingu - Bairro Alto.





Nossa Feira Barreirinha:

Estacionamento do Parque da Barreirinha, Avenida Anita Garibaldi - Bairro Barreirinha.





Nossa Feira – Campo do Santana:

Rua Reynaldo Tortato, entre a Rua Angelo Tozim e Rua Diamira Valério Ruthes, Praça Reinaldo Alberti, Campo do Santana.

FEIRA

Nossa Feira Tatuquara:

Rua Pero Vaz de Caminha esquina com Rua Enette Dubard próximo ao Centro de Atividade Física Tatuquara - Academia da Gente





Nossa Feira Pilarzinho:

Rua José Morais, entre a Rua Amauri Lange Silvério e Rua Saturnino Arruda dos Santos, Bairro Pilarzinho.





Nossa Feira Vila Lindóia:

Rua Conde dos Arcos entre a Av. Santa Bernadete e Rua Galileu Galilei - Bairro Vila Lindóia,





Nossa Feira – Xaxim:

Rua Arcendino Rosa Neves, entre a Rua Helcio da Cunha Ajuz e Rua Vereador Oswaldo Nascimento - Bairro Xaxim.



FEIRA

Nossa Feira CIC:

Rua Jair Coelho, ao lado do Colégio Estadual Eurides Brandão.





Nossa Feira Uberaba:

Rua Soldado Vicente Pereira Miranda entre a Rua Deputado Tenório Cavalcanti e Rua Francisco Licnerski - Bairro Uberaba.





Nossa Feira Capão Raso:

Rua José Zaleski entre a Rua Laudelino Ferreira Lopes e Rua Francisco Biscardi - Bairro Capão Raso





Nossa Feira – Cic - Campo Alegre:

Rua Nossa Senhora da Cabeça, entre Rua Sebastião Ribeiro Batista e Rua Silvio Duarte, Praça da União - Bairro CIC.

Sábado

Nossa Feira – Parolin (09h às 13h)

Rua Professor Plácido e Silva, 860, ao lado do Armazém da Família - Bairro Parolin.