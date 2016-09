Jogadores do Vasco buscam o apoio da torcida

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sem clima com a torcida nos últimos jogos da Série B, o Vasco espera viver uma nova história nessa quarta-feira. Isso porque a equipe recebe o Santos no jogo de volta da Copa do Brasil, uma competição na qual o time cruzmaltino acredita que tenha o interesse dos torcedores. Assim, o clube quer fazer as pazes com a torcida e contar com seu apoio no duelo. O Vasco, inclusive, tem utilizado as redes sociais para convocar os torcedores. Na última segunda-feira (19), Andrezinho foi o escolhido para conversar com os vascaínos e mostrar a importância deles para o time conseguir reverter o placar de 3 a 1 ocorrido na Vila Belmiro. “Contamos com o apoio de vocês para transformar São Januário num verdadeiro caldeirão. Juntos somos mais fortes. Com vocês do nosso lado, tenho certeza que vamos conseguir essa classificação”, disse Andrezinho no Instagram do clube. Quem também foi eleito para convocar os torcedores foi o zagueiro Rodrigo. “Precisamos de uma força de vocês agora nessa quarta-feira. Um jogo importante, que temos ambição de passar para a próxima fase. Contamos com o apoio de vocês até o fim, pois será muito importante para nossa reação”, afirmou o capitão vascaíno. Ao que tudo indica, a tática do Vasco tem dado certo. Ao contrário dos jogos da Série B, a procura por ingressos tem sido grande. Seis mil entradas foram vendidas até o fim da tarde de segunda-feira (19), o que indica um grande público em São Januário. Para avançar às quartas de final, o Vasco terá que vencer por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por 3 a 1, a vaga será decidida nas penalidades. Caso Santos faça dois gols, a diferença da vitória cruzmaltina precisa de ser de três. A partida será nesta quarta (21), às 21h45.