Allione promete seriedade em João Pessoa

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O duelo de quarta-feira contra o Botafogo-PB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, servirá para o Palmeiras testar quem mal tem jogado no Campeonato Brasileiro. Um dos beneficiados com o time misto é o meia argentino Allione, que busca recuperar o espaço perdido na temporada 2016. Nesta terça (20),, o camisa 15 valorizou a oportunidade dada para o confronto, no qual a equipe possui uma vantagem de 3 a 0, placar do jogo de ida. “Para quem não vem jogando é muito importante mostrar o nosso trabalho, para que o treinador possa confiar em botar alguém para jogar. Tomara que a gente consiga uma vitória”, destacou o jogador, que prometeu a mesma seriedade de uma decisão mais acirrada. “O jogador vai com a mesma concentração, ainda mais pelo fato de o time reserva jogar, é uma oportunidade. Vamos encarar este jogo com a mesma seriedade”, acrescentou. Único remanescente do período do técnico Ricardo Gareca à frente do Palmeiras, Allione se disse feliz no clube, apesar das poucas oportunidades nos últimos meses. No Campeonato Brasileiro, o argentino atuou em apenas quatro confrontos. “Se eu fiquei, é porque o Palmeiras precisa de mim, a diretoria e a comissão técnica gostam de mim. Estou muito feliz, gosto de São Paulo. Estou muito feliz por ter ficado”, finalizou.