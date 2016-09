Ney Leprevost pede investigação sobre Ibope na Polícia Federal

(foto: Reprodução/Twitter)

O candidato do PSD à prefeitura de Curitiba, Ney Leprevost, protocolou na tarde desta terça-feira (20), na sede da superintendência da Polícia Federal em Curitiba, um pedido de investigação sobre a pesquisa Ibope divulgada na última segunda-feira. Leprevost argumenta que a pesquisa está sob suspeição pelo fato de a campanha do candidato do PMN, Rafael Greca, ter declarado um pagamento de R$ 189 mil ao instituto. Greca aparece em primeiro no levantamento.

