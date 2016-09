Petrobras terá 2 anos de aperto para voltar a crescer, diz presidente da estatal

LUCAS VETTORAZZO E NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou nesta terça (20) que a empresa terá dois anos de "aperto e austeridade", mas voltará a crescer depois. A afirmação foi feita durante apresentação do novo plano de negócios da companhia, que prevê redução de 25% no investimento e US$ 19,1 bilhões em perdas de ativos. "São dois anos para cuidar da saúde financeira e três anos depois para voltar a crescer", afirmou o executivo. Ele argumentou que a empresa precisa responder aos problemas gerados por altos investimentos em projetos que não dão retorno e por anos de represamento do preço da gasolina, fatores que levaram o endividamento da companhia a disparar. Parente afirmou que, após o período do plano, a Petrobras poderá voltar a investir em negócios dos quais está se desfazendo agora, como energias renováveis, operações no exterior, além de uma integração entre refinarias e petroquímica. No momento, os segmento de biocombustíveis e o de petroquímica entram na lista de venda de ativos. No exterior, a empresa já se desfez de operações na Argentina e no Chile. O objetivo principal é retomar as condições para ser grau de investimento, na avaliação de agências classificadoras de risco, até 2018. Na área de exploração e produção, até 2018 a empresa focará o desenvolvimento de projetos já iniciados, principalmente no pré-sal, para gerar receita com a produção de petróleo. A partir de 2018, passa a trabalhar em descobertas já feitas e ainda não desenvolvidas. A partir de 2020, focará na busca por novas fronteiras exploratórias. O plano prevê a entrada de 19 plataformas até 2021, das quais 11 já estão em construção. Para a elaboração do documento, a empresa considerou que o petróleo ficará entre US$ 48 por barril, em 2017, e US$ 71 por barril, em 2021. Já a cotação do dólar será de R$ 3,55 em 2017 e R$ 3,78 em 2021.