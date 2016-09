Museu Paranaense comemora 140 anos

(foto: Divulgação)

O Museu Paranaense completa 140 anos neste mês. Para comemorar a data, desde o início de setembro a instituição promove diversas atividades, como palestras e bate-papos com o público. Nesta sexta-feira (23) e no sábado (24) novas exposições serão abertas como parte das comemorações. A entrada é gratuita.



A partir de sexta, às 17h, o público pode visitar a mostra O Museu na história do Paraná: os 140 anos do Museu Paranaense e Memórias Afetivas. No sábado, às 11h, será aberta a exposição Memória das Ruas – Retratos dos Personagens de Curitiba.



A primeira, com abertura na sexta-feira, traça a trajetória do museu desde a sua criação até os dias atuais e projeta seu futuro. A mostra reúne fotos, objetos do acervo, curiosidades do museu, diversas coleções, diretores, sedes, funcionários e ações do espaço.



Em Memórias Afetivas, 14 artistas fazem uma releitura dos temas abordados pelo Museu Paranaense ao mesmo tempo em que ressaltam a sua importância histórica. São retratados temas como civilização, colonização, cultura do mate, indústrias, religiosidade e presença africana, entre outros. Em seguida, às 17h30, ocorre o lançamento do livro Vladimir Kozák: sentimentos de um lobo solitário, da pesquisadora Rosalice Carriel Benetti.



Já Memória das Ruas – Retratos dos Personagens de Curitiba é uma exposição conjunta do Museu Paranaense e do Museu Oscar Niemeyer. A mostra apresenta retratos de personalidades da sociedade curitibana preservados no acervo dos dois museus, somando mais de 100 obras entre pinturas e esculturas. Personalidades como Romário Martins, Manoel Ribas, João Turin, Hermínia Lupion, Guido Straube, Emília Ericksen, Brasilio Itiberê da Cunha, entre muitos outros, compõem a mostra.



ANIVERSÁRIO – No domingo (25), data de aniversário do museu, o público pode celebrar junto com toda a equipe do museu a partir das 10h. Diversas atrações estão programadas, como um workshop de Tai Chi Chuan, oficina de origami, performance, visitas guiadas às exposições, apresentações de bandas curitibanas, como a EletroMUV, Felling Open, Mumbai Express e a Banda da Divisão Feminina de Jovens da BSGI, Nova Era Kotekitai.



“Este é o momento para celebrar junto aos parceiros e ao público do Museu Paranaense o seu 140º aniversário. A comemoração tem a colaboração de várias instituições e pessoas, que contribuem para a conservação desta história”, comenta o diretor do Museu Paranaense, Renato Carneiro.



Fundanda em 25 de setembro de 1876 por Agostinho Ermerlino de Leão e José Candido Murici, a instituição guarda um acervo riquíssimo em artefatos históricos, antropológicos e arqueológicos, que juntos contam a memória do Estado.



PRIMAVERA DOS MUSEUS - As exposições fazem parte da programação da 10ª Primavera dos Museus, que segue até domingo (25). Trata-se de um evento cultural promovido pelos museus do Brasil em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e que reúne cerca de 750 instituições em todo o País, localizadas em 364 municípios. As atividades incluem mostras, oficinas, visitas guiadas, debates e apresentações musicais.



Serviço



Comemorações dos 140 anos do Museu Paranaense



23 DE SETEMBRO



17H - Abertura da exposição O Museu na história do Paraná: Os 140 anos do Museu Paranaense e Memórias Afetivas



17h30 - Lançamento do livro Vladimir Kozák: sentimentos de um lobo solitário



Entrada gratuita



24 DE SETEMBRO



11H – Abertura da exposição Memória das Ruas – Retratos dos Personagens de Curitiba



Sala 3



Museu Oscar Niemeyer



Entrada gratuita das 10h às 13h no dia da abertura