Atlético enfrenta jejuns e lista de desfalques

Autuori: 11 jogadores sem condições de jogo (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense enfrentará nesta quarta-feira (dia 21) às 19h30 o Grêmio, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre. No jogo de ida, na Arena da Baixada, o time gaúcho venceu por 1 a 0.

Além da desvantagem, o Atlético lutará nessa quarta-feira contra dois jejuns e contra uma imensa lista de desfalques.

Um dos jejuns está ligado ao fraco desempenho como visitante em 2016. O time não marca gols fora de casa há cinco partidas e não vence há seis. A última vitória longe da Arena ocorreu em 11 de julho (3 a 0 sobre o Cruzeiro).

Outro jejum é histórico. O Atlético não vence como visitante o Grêmio desde 2002. Naquele ano, fez 5 a 1, pela semifinal da Copa Sul-Minas. Depois daquele confronto, foram 12 duelos no Rio Grande do Sul e oito vitórias do time gaúcho, além de quatro empates.

Em toda história, o Atlético só venceu fora de casa duas vezes o Grêmio. Além de 2002, a outra vitória foi em 1983 (2 a 1, pelo Brasileirão).

Outro desafio do Atlético para esta quarta-feira é montar um time para entrar em campo. São 11 jogadores fora dos planos. Dois estão em tratamento: o meia Cabral e o lateral Sidcley. Outros dois, o meia Nikão e o volante Deivid, estão em recuperação física. O meia Lucho González chegou após o prazo de inscrição para a Copa do Brasil e não pode atuar na competição.

Seis jogadores já atuaram por outros clubes na edição 2016 da Copa do Brasil e, por isso, estão vetados pelo regulamento: os goleiros Rodolfo e Lucas Macanhan, os zagueiros Marcão e Wanderson, o volante Rossetto e o meia-atacante Lucas Fernandes.

O meia João Pedro está recuperado de lesão e pode ser a novidade na equipe. “Ele está parado há algum tempo, temos que ver como ele vai reagir”, disse o técnico Paulo Autuori. “Não temos muitas alternativas na Copa do Brasil, somamos pelo menos seis jogadores impossibilitados de jogar, porque já atuaram. Então fica mais reduzido ainda e isso preocupa bastante em função dos jogos seguidos que iremos ter. Vamos pensar bem. Tenho esse jogo, mas também tenho que pensar no jogo seguinte (contra a Ponte Preta, pelo Brasileirão). Não temos muitas opções nesse momento”, afirmou.

O Atlético precisa vencer por 1 a 0 para levar a decisão para os pênaltis. Vitória por qualquer outro placar dá a vaga direta para a equipe paranaense. O Grêmio se classifica com um empate.

GRÊMIO x ATLÉTICO

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Jailson e Douglas; Pedro Rocha, Luan e Henrique Almeida. Técnico: Renato Gaúcho

Atlético: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani, Galhardo, Pablo e Marcos Guilherme (João Pedro); André Lima. Técnico: Paulo Autuori

Árbitro: Vinícius Furlan

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, quarta-feira às 19h30