Romero e Barrios são convocados e desfalcam clubes paulistas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atacantes Ángel Romero, do Corinthians, e Lucas Barrios, do Palmeiras, foram convocados nesta terça-feira (20) pela seleção do Paraguai e serão desfalques de seus clubes em pelo menos uma rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla foi chamada pelo treinador do Paraguai, Francisco Arce, para os dois próximos jogos das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo.

No dia 6 de outubro, os paraguaios enfrentam a Colômbia, em casa. Depois, no dia 11 do mesmo mês, a equipe joga contra a Argentina no estádio adversário. Assim, Romero não poderá atuar pelo Corinthians na partida contra o Atlético-MG, na Arena Corinthians, no dia 5 de outubro. Barrios, por sua vez, será desfalque certo do Palmeiras no jogo contra o América-MG, no Independência, no dia 9.

Os atacantes são dúvidas também para a 30ª rodada do Nacional, já que Corinthians e Palmeiras voltam a campo pelo Brasileiro no dia 12 de outubro, um dia após o jogo da seleção paraguaia.