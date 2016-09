Marido mata a ex-mulher e leva filhos para outro estado

O consultor Chateaubriand Bandeira Diniz Filho confessou ter assassinado a ex-mulher, a bancária Mariana Marcondes, de 43 anos, no último sábado (17 de setembro) por conta de uma discussão. Mariana foi encontrada morta ontem no apartamento da família, no bairro Belém, Zona Leste de São Paulo.

No começo da tarde de hoje o consultor se entregou à polícia e assumiu a autoria do crime. Após matar a mulher, ele pegou os dois filhos, de seis e nove anos, e foi para o Rio de Janeiro, deixando as crianças na casa do pai, para depois se entregar, segundo afirmou sua defesa.

Como estava desempregada, Mariana ainda morava com os ex-marido e os filhos no apartamento que era da família. Ela, inclusive, já tinha sido agredida por Diniz Filho, registrou boletins de ocorrência e saiu de casa após se separar, mas acabou precisando voltar por motivos financeiros.