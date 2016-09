Polícia Militar faz 130 pontos de blitz educativas em todo o Estado

(foto: Soldado Feliphe Aires)

A Polícia Militar do Paraná desencadeou nesta terça-feira (20), blitzes educativas em 130 pontos do Estado. A ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito e foi realizada pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Objetivo foi mostrar para a população a importância da atenção e do respeito no trânsito para reduzir o número de acidentes, atropelamentos e de mortes.



O Comandante do BPTran, tenente-coronel Valterlei Mattos de Souza, destacou que a intenção é chamar a responsabilidade do condutor para os cuidados no trânsito. Por isso, o lema da campanha deste ano é “Eu sou mais um para um trânsito mais seguro”. “Buscamos mudança de comportamento e colocamos o motorista como um responsável pelo trânsito e pela segurança, tanto a dele quanto a dos outros”, explica.



“Somente a fiscalização não dará o efeito desejado. Investimos na educação e na aproximação da sociedade com a Polícia Militar. Também é muito interessante a participação de voluntários que são pessoas da comunidade e de órgãos envolvidos com o trânsito”, disse o porta-voz do BPTran, tenente Ismael Veiga. Muitos voluntários ajudaram a PM na entrega dos panfletos.



URBANA E RODOVIAS - Em todo o Paraná foram 130 pontos nas áreas urbanas e nas rodovias estaduais, com a entrega de material educativo e orientação à população. Somente em Curitiba foram nove pontos. Em todo o estado, as unidades da Polícia Militar participaram da ação com seus pelotões de trânsito e nas rodovias estaduais a atividade ficou sob a responsabilidade do Batalhão de Polícia Rodoviária. “A conscientização é essencial, pois precisamos atentar os condutores para a importância da prudência no trânsito”, explicou o porta-voz do BPRv, tenente Conrado de Oliveira Nogueira.



Segundo ele, o BPRv atua em 55 postos nas rodovias estaduais e faz ações voltadas para a educação no trânsito. “Fazemos constantemente atividades que mostram um pouco do trabalho que a unidade desenvolve. Fazemos a intensificação na segurança durante os feriados, períodos festivos e de férias, sempre buscando mostrar aos condutores os cuidados que devem ser tomados”, acrescentou.



SEMANA DO TRÂNSITO - A Semana Nacional de Trânsito vai até domingo (25) com diversas ações. Entre os dias 19 a 23 de setembro a PM participará de uma exposição aberta à comunidade no Museu Oscar Niemeyer, no Centro Cívico de Curitiba (PR). O evento acontecerá das 9 horas às 11 horas e das 14h30 às 16h30.