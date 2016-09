Redação Bem Paraná com agências online

(foto: Reprodução/ Instagram)

A modelo plus size Ashley Graham tratou de comprovar nesta terça-feira (20 de setembro) que para a beleza não existem medidas. Em seu perfil no Instagram, Ashley poostou uma foto totalmente nua, se mostrou satisfeita com seu (belo) corpo e ainda arrancou suspiros dos internautas.

Ashley é atualmente a modelo plus size mais requisitada do mundo. Nas redes sociais, já conta com mais de 2,4 milhões de seguidores.