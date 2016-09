Em desvantagem, Botafogo terá time misto no Mineirão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A situação delicada do Botafogo na Copa do Brasil levou o técnico Jair Ventura a confirmar um time misto no jogo de volta contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final do torneio. A partida acontece nesta quarta-feira (21), às 21h45, no Mineirão. No jogo de ida, no Rio, o time mineiro derrotou o alvinegro carioca por 5 a 2 e garantiu uma grande vantagem para a confirmar vaga nas quartas. Ao Botafogo, resta apenas vencer por quatro ou mais gols de diferença --se devolver o 5 a 2, o time carioca leva a decisão para os pênaltis. Como avançar no torneio mata-mata é altamente improvável, o técnico botafoguense optou pela escalação de um time quase que totalmente composto por reservas. “É difícil, mas cabe ao treinador achar as alternativas, quem estiver no melhor momento vai jogar. Com certeza teremos um time alternativo, a série de jogos vem atrapalhando bastante. As lesões são por causa dessa série. Em conversas com o departamento médico, chegamos a um acordo para poupar alguns atletas”, afirmou Ventura. “Mesmo que seja um time alternativo será um time forte. Não adianta a gente ser campeão da Copa do Brasil e cair para a Série B [do Brasileiro]”, acrescentou o treinador. O time carioca é nono no Brasileiro, com 38 pontos, mas ainda não está matematicamente garantido na elite em 2017. No Cruzeiro, o técnico Mano Menezes preferiu não adiantar a escalação da equipe que irá a campo no Mineirão. A tendência é que atletas mais desgastados pela sequência de jogos sejam poupados. CRUZEIRO Rafael; Lucas, Léo, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Ariel Cabral, Arrascaeta e Robinho; Rafael Sobis e Ábila. T.: Mano Menezes BOTAFOGO Sidão; Diego, Renan Fonseca, Emerson Silva (Emerson) e Victor Luís; Diérson, Lindoso, Bruno Silva e Leandrinho; Salgueiro e Rodrigo Pimpão (Luís Henrique). T.: Jair Ventura Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte Horário: 21h45 Árbitro: Marcelo Aparecido R. de Souza (SP)