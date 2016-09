Flamengo terá time misto na Sul-Americana; Guerrero volta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem metade do time titular, mas com o retorno de Guerrero, o Flamengo enfrenta o Palestino nesta quarta (21), no estádio Monumental, em Santiago, no Chile. É o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com foco no Brasileirão -competição que está a um ponto de distância do líder- e podendo se recuperar de um eventual mal resultado na Sul-Americana no jogo de volta, o treinador Zé Ricardo preferiu poupar alguns de seus principais jogadores. Diego, Willian Arão, Réver e Everton, que têm sido titulares, ficaram no Rio para evitar desgaste. Já os atacantes Gabriel e Landro Damião se recuperam de lesão. Este setor, porém, terá o reforço de Guerrero, que não joga há quase um mês. Existe ainda a possibilidade de que Muralha, convocado à seleção brasileira, também fique de fora, dando espaço para que Paulo Victor ganhe ritmo de jogo para o período que substituirá o titular. Assim, o time titular deve ser bem diferente do que tem entrado em campo pelo Brasileirão. Na zaga, Juan joga ao lado de Rafael Vaz, com Rodinei e Jorge pelas laterais. O meio-campo começa com Márcio Araújo, Cuéllar e Alan Patrick. Já o ataque deve ter Cirino, Guerrero e Fernandinho. O Palestino é atualmente o nono colocado no campeonato chileno. Bicampeão nacional (1955 e 1978), a equipe de Santiago é considerada uma força mediana do futebol do país. O destaque do time é o meia Leonardo Valencia, atual artilheiro do campeonato chileno, com quatro gols marcados em seis jogos. PALESTINO Felipe Melo; Cereceda, Vidal, Luna e Sierralta; Farias, Carvajal, Mazurek e Diego Torre; Valencia e Benegas. T.: Nicolas Córdova FLAMENGO Muralha (Paulo Victor); Rodinei (Pará), Juan, Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Cuéllar e Alan Patrick; Cirino, Guerrero e Fernandinho (Sheik). T.: Zé Ricardo Estádio: Estádio Monumental, em Santiago Horário: 21h45 Árbitro: Jonathan Fuentes (Uruguai)