Coritiba divulga os 20 convocados para o jogo

O Coritiba divulgou a lista de 20 convocados para o jogo com o Belgrano. Pelo regulamento da Copa Sul-Americana, apenas 18 jogadores poderão participar – 11 titulares e 7 suplentes. Com isso, dois jogadores serão retirados da lista antes da partida.

A novidade na relação é o meia Ruy, que não estava inscrito na competição, mas entrou na vaga do atacante Neto Berola, lesionado.

O técnico Paulo Cesar Carpegiani terá desfalques. O zagueiro Luccas Claro e o meia Raphael Veiga sofreram lesões e foram vetados pelo departamento médico. O volante Amaral, que teve uma fratura no maxilar no domingo, também está fora da partida. Seguem em recuperação os atacantes Neto Berola e Kleber Gladiador. O meia Juan está em fase final de recuperação, mas também não joga. Os volantes João Paulo e Alan Santos cumpriram suspensão no domingo e podem voltar ao time.

O atacante Kazim não quis falar sobre os desfalques. “Não vamos falar de quem está fora, porque eles não vão poder nos ajudar em campo. Nosso time é forte e nós queremos vencer esse jogo, para fazer história no clube”, declarou.

OS 20 CONVOCADOS

Pelo Coritiba para o jogo com o Belgrano

Goleiros: Bruno e Wilson

Zagueiros: Juninho, Nery e Walisson Maia

Laterais: Carlinhos e Dodô

Volantes: Alan Santos, Edinho, Ícaro e João Paulo

Meias: Bernardo, Cesar Gonzalez, Ruy, Thiago Lopes e Yan

Atacantes: Evandro, Iago, Kazim e Leandro

CORITIBA x BELGRANO

Coritiba: Wilson; Dodô, Nery Bareiro (Walisson Maia), Juninho e Carlinhos; João Paulo, Alan Santos, Iago (Evandro), Yan (Bernardo) e Kazim; Leandro. Técnico: Carpegiani

Belgrano: Juan Carlos Olave; Sebastián Luna, Cristian Lema, Romero e José Rojas; Federico Lértora, Farré, Nahuel Luján, Matías Suárez e Jorge Velázquez; Claudio Bieler. Técnico: Esteban González

Árbitro: Christian Ferreyra (URU)

Local: Couto Pereira, quarta-feira 21h45

Ingressos: R$ 50 (arquibancada), R$ 60 (Mauá), R$ 100 (Social), R$ 80 (Pro Tork) e R$ 50 (Visitante)