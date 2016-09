Seminário Ilustríssima FGV discute papel do Ministério Público na crise

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terceiro debate do Seminário Ilustríssima FGV acontece nesta quinta (22) e discute o papel do Ministério Público na crise institucional. Participam Ronaldo Porto Macedo, procurador de Justiça em São Paulo e professor da FGV Direito e da USP, Jefferson Dias, procurador da República, e o ambientalista Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas, com mediação do repórter especial da Folha de S.Paulo Mario Cesar Carvalho. O debate acontece às 17h no auditório da FGV Direito (rua Rocha, 233). A série de debates é organizada pela Folha de S.Paulo em parceria com a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site direitosp.fgv.br.