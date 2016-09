Agosto de 2016 bate recorde como 16º mês consecutivo mais quente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agosto de 2016 bateu um novo recorde de calor, sendo o 16º mês consecutivo que alcançou o máximo da temperatura, no período mais longo de recordes mensais registrado desde o início do registro de dados em 1880, anunciou a NOAA (Agência Oceânica e Atmosférica americana). O período de janeiro a agosto também foi o mais quente nesses registros, com 2016 a ponto de quebrar um novo recorde anual de calor no planeta. O primeiro colocado entre os anos mais quentes é 2015, que tomou o lugar de 2014.