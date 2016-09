Secretário da Saúde ganha prêmio nacional (foto: Venilton Küchler)

O estado do Paraná realizou no primeiro semestre deste ano 957 transplantes, número 15% maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram feitos 832 procedimentos. O resultado é fruto dos 146 doadores identificados na região, gerando o índice de 13 doadores por milhão de população. Com o objetivo de ampliar cada vez mais o número de doadores de órgãos no país, o Ministério da Saúde lançou nesta semana a campanha nacional de doação de órgãos no espaço Casa Brasil, no Rio de Janeiro.

Com o slogan “Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras”, a campanha é estrelada por atletas transplantados em alusão aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A divulgação marca o mês de comemoração do Dia Nacional da Doação de Órgãos (27 de setembro).

No primeiro semestre deste ano, o país bateu recorde de doador por milhão da população, com 1.438 doadores, 7,4% a mais que no mesmo período de 2015. Essas doações possibilitaram a realização de 12.091 transplantes entre janeiro e julho, registrando aumento nos procedimentos de órgãos mais complexos, como pulmão, fígado e coração, de 31%, 6% e 7%, respectivamente.

Prêmio

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, foi contemplado com o prêmio anual ‘Destaque na Promoção da Doação de Órgãos e Tecidos no Brasil’, do Ministério da Saúde. O troféu homenageia nomes de destaque em questões relacionadas à doação e captação de órgãos para transplante no país.

“Desde 2011, aumentamos em quase 200% o número de doações de órgãos, o que significa cada vez mais vidas sendo salvas”, disse Caputo Neto. O Estado ocupa atualmente a terceira posição no ranking de doação de órgãos no Brasil.