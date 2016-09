Curitiba ganha 75 novas vagas

Acabam de ser autorizadas 2,2 mil novas vagas para o curso de Medicina em todo o país, agora os estudantes competem por uma das 25,3 mil vagas disponíveis. Em Curitiba, a Universidade Positivo (UP) aumentou a oferta de 94 para 169 vagas oferecidas para o curso de Medicina.

De acordo com o reitor da UP, José Pio Martins, a ampliação das vagas de Medicina é um passo que representa a expansão da educação superior nos cursos de graduação e tem impacto no ecosistema do ensino superior. “Curitiba vai se consolidando como um centro importante no cenário nacional em relação ao ensino médico de qualidade”, afirma.

O curso de Medicina faz parte da área de Ciências Biológicas, é oferecido na modalidade de bacharelado e possui duração de 6 anos, incluindo 2 anos finais destinados a residência médica.

Segundo estudo publicado no fim de 2015 na revista científica Human Resources for Health, em 2014 eram 241 cursos de Medicina no Brasil, com 20,3 mil vagas. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), hoje o país conta com 25,3 mil vagas, sendo mais da metade ofertadas em instituições privadas de ensino.