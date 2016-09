Estaduais são bem avaliadas

As sete universidades estaduais do Paraná estão entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil, conforme o Ranking Universitário da Folha 2016 (RUF), divulgado na segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo. Foram avaliadas 195 instituições do País em cinco indicadores — Pesquisa, Inovação, Internacionalização, Ensino e Mercado.

As Universidades Estaduais de Maringá (UEM) e Londrina (UEL) foram as instituições melhor colocadas do sistema estadual de ensino superior. A UEM está na 24ª colocação no ranking geral, com 33 cursos avaliados. Os destaques são os cursos de Agronomia, que é o 7º melhor avaliado do Brasil e o de Engenharia Química, em 10º lugar. O indicador que ficou com o melhor desempenho nos cursos avaliados foi Inovação, que teve a 18ª melhor nota entre as universidades avaliadas.



A UEL ficou em 25º lugar no ranking geral com 31 cursos avaliados. Destaque para Biomedicina e Moda, os dois na 6ª posição no ranking. O melhor desempenho da instituição foi nos quesitos Inovação e Ensino, com o 20º lugar.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) subiu algumas posições em relação ao ano anterior e ficou na 57ª colocação, com 23 cursos avaliados. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), que também subiu no ranking em relação ao ano anterior, ficou no 60º lugar. A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) ficou na 108ª colocação no ranking geral. Já a Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) ficou na posição 170 e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está em 177º lugar no ranking geral.

No mesmo ranking, a universidade melhor avaliada no Estado é a Universidade Federal do Paraná (UFPR). Entre as instituições particulares, a melhor avaliada foi a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).