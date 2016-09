A greve dos nacional dos bancários completou 15 dias ontem, quando mais de 13 mil agências ficaram fechadas no país, segundo o comando nacional de greve. Esse número é um recorde histórico. No Paraná, o número de trabalhadores paralisados chegou a quase 20 mil — foram 822 agências e 10 centros administrativos fechados, totalizando mais de 19.800 bancários. Os dados são da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Paraná (FETEC-CUT-PR) que representa 85% do total de bancários no estado.

A última proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na semana passada, foi recusada pelos trabalhadores. Os bancos ofereceram 7% de reposição, mais R$ 3,3 mil de abono. Os bancários pedem a inflação mais 5% de ganhos reais. Até ontem não havia data para uma nova reunião de negociação.