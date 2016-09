Vistoria pode ser requerida em 7 minutos

O Corpo de Bombeiros do Paraná lançou, ontem, uma ferramenta para otimizar o processo de regularização de pequenas e microempresas no Paraná com um acesso no site da instituição que permite fazer o requerimento de uma maneira mais rápida e segura.

O lançamento da novidade, em parceria com a Celepar, Junta Comercial do Paraná e Sebrae, foi no Sebrae do Rebouças, em Curitiba, mas já estava funcionando desde às 16 horas de segunda-feira. Para disseminar o funcionamento da ferramenta, representantes do Corpo de Bombeiros de todo estado foram capacitados para uma aula especial no Sebrae, na Capital.

O acesso será pelo site www.bombeiros.pr.gov.br no ícone PREVFOGO. Ali, o usuário vai preencher um formulário com os seus dados pessoais e os do empreendimento e, se o perfil do cidadão se enquadrar nos requisitos estabelecidos, o processo se abre em sete minutos. Se a empresa estiver no baixo risco, a liberação do documento é gratuita. Após o processo, a primeira vistoria dos bombeiros tem um custo.