Desentendimento com ídolo cria 1ª crise de Guardiola no City

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico espanhol Pep Guardiola atravessa a sua primeira crise à frente do Manchester City, clube inglês que assumiu em julho deste ano. O meia marfinense Yaya Touré, ídolo do clube, entrou em rota de colisão com o treinador após ficar de fora da lista de inscritos para a Liga dos Campeões.

A decisão de Guardiola irritou o empresário do jogador, Dimitri Seluk, que afirmou que o marfinense foi humilhado ao não ser relacionado para as partidas. Além disso, o agente disse que o treinador terá que se desculpar caso o Manchester City não vença o campeonato.

A declaração de Seluk provocou reação do técnico, que exigiu um pedido de desculpas público do representante do meia. "Quando isso acontecer, Yaya será parte do grupo e ele terá chance de jogar cada partida", disse Guardiola. "Hoje os agentes acham que são mais do que são."

Ao invés do pedido de desculpas, o empresário aumentou a polêmica ao insinuar que o espanhol não foi ético quando acertou sua ida ao City ainda com o técnico chileno Manuel Pellegrini à frente da equipe inglesa.

"Pedirei desculpas quando ele [Guardiola] pedir perdão a Pellegrini pelo que fez", disse Seluk ao canal de TV Sky Sports. "Guardiola ganha umas quatro partidas e já se vê como rei", atacou.

O empresário ainda criticou a saída de Joe Hart do clube. O goleiro também é ídolo do City e foi emprestado ao italiano Torino em agosto por não ter espaço no time. Dentro de campo, o City venceu a sua primeira partida na fase de grupo da Liga dos Campeões, ao bater o alemão Borussia Mönchengladbach. No Campeonato Inglês, a equipe lidera com cinco vitórias em cinco partidas.